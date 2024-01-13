Her gün 1 gram altın elde edebilirsiniz. Hem de kendi evinizde

Kaynak: Haber Merkezi
Her gün 1 gram altın elde edebilirsiniz. Hem de kendi evinizde
Çöpe atılan bazı cihazların içinde küçük miktarda da olsa altın bulunuyor. Peki o altından nasıl çıkartılır?

Dolar rekor kırarken altın da zirve yaptı. Altının yükselişi elektronik cihazlardaki altınların önemini de artırdı.

Bazı cihazların içinde altın bulunduğu biliniyor. Sadece altın değil gümüş vr bakır da var.

Cep telefonlarında, bilgisayarların ana kartlarında ve bazı kumandalarda bulunan maddeler resmen altın değerinde.

Cihazlarda bulunan altınlar genel olarak devre kartlarında bulunuyor.

Tamirciler, telefon ana kartlarında 14 ve 22 ayar değerinde altın olduğunu söylüyor.

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Evde atacağınız elektronik cihazlardaki altınları çıkarabilir biriktirebilirsiniz. Cihazlardaki altın, aletin daha verimli çalışmasını sağlar.

Bu altınlar genel olarak geri dönüşüm firmaları tarafından çıkarılır. Evde kendiniz de çıkarabilirsiniz geri dönüşüm firmalarıyla da iş birliği yapabilirsiniz.

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