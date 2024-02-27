Her yere bahar gelirken köylüler 4 metrelik kar ile mücadele ediyor

Yayladaki evlerini kontrole giden Aydıntepe’li Ahmet Bozo ve Mehmet Bozo isimli vatandaşlar evlerinin kara gömüldüğünü görünce hayrete düştü. Evlerini kurtarmak için kazma, küreklerle işe koyulan vatandaşlar, öncelikle içme suyu olarak kullandıkları suyun karla kaplanan yüzeni, ardından evlerinin pencerelerine kadar ulaşan karları temizlemeye başladılar.

2 gündür evlerini temizlemek için çalışma yaptıklarını Ahmet Bozo, "Şu an Aydıntepe'ye bağlı 2 bin 350 rakımlı Dumlu köyü yaylasındayız. Cuma günü geldik, temizlik yapıyoruz. Kar yaklaşık 3-4 metre. Yaylamıza çok kar yağdığı için evlerimizi kontrol etmeye geldik. Çatılarda biriken karları temizledik. Bahar geldiği zaman karlar eridiğinde evlerimizin içi mahvoluyor. Önlem amaçlı geldik. Şu an hala kar yağışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

4 metrelik kar kalınlığı nedeniyle girişin zor olduğunu belirten Bozo, evlerine kayarak bundan sonrasında ise karları oyarak merdiven yapacaklarını, bu şekilde inip çıkacaklarını söyledi.

Metrelerce kar yağışına rağmen köyünü çok sevdiğini söyleyen Bozo, "Ağaçlarımızın üzerinde karlar birikmiş, güzel bir görsel oluşturmuş adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Yaylanın havası çok güzel, yaşamaya değer. 2 günümüz geçti burada, sürekli çalışıyoruz ama yine de bu durumdan rahatsız değiliz" ifadelerini kullandı.



Her şeye rağmen güzel vakit geçirdiklerini kaydeden Bozo, "İçme suyumuz yoktu, suyumuzu bulduk, yollarını açtık. 2 gündür buradayız kar yağışı hala devam ediyor. Güzel, maceralı 2 gün geçirdik. Allah nasip ederse haftaya Pazar döneceğiz" diyerek konuştu.