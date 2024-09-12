Herkesin adresine ücretsiz gönderiyor. İBB'ye başvurular patladı

Su tasarrufu, hem doğal kaynakların korunması hem de bireylerin bütçesine katkı sağlaması açısından hayati bir önem taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, bu amaçla başlattığı “Su Protokolü Kampanyası” ile su kullanımında büyük fark yaratan perlatörleri ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Perlatör, musluklara kolayca monte edilen ve suyun akışını optimize eden bir aparat olarak öne çıkıyor. Suyun akışını havayla karıştıran bu küçük cihaz, suyun daha yumuşak ve etkili bir şekilde akmasını sağlarken aynı zamanda yüzde 40'a varan tasarruf sunuyor.

Üstelik su basıncında herhangi bir kayıp yaşanmıyor, yani suyun verimliliği düşmeden, daha az su harcayarak günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz.

Kampanyaya katılmak ise oldukça basit. İSKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ya da 'İstanbul Senin' uygulaması aracılığıyla “Su Protokolü”ne katılarak, adınıza özel hazırlanan teşekkür sertifikasını alıyorsunuz.

Bu sertifika ve sayaç numaranızı tasarruf@iski.gov.tr adresine göndermeniz yeterli. Ardından, İSKİ personeli perlatörü adresinize ücretsiz olarak teslim ediyor.

Bu kampanya sadece su tasarrufu yapmanızı sağlamıyor, aynı zamanda çevre bilincinizi artırarak sürdürülebilir bir gelecek için adım atmanıza yardımcı oluyor. Hem bütçeniz hem de doğa için bu fırsatı kaçırmayın!