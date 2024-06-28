Herkesin bayıldığı besin ölüm saçıyor. Kalbi çürüttüğü ortaya çıktı

Hindistan cevizi yağı, son yıllarda mutfaklarda ve cilt bakımında yaygın olarak kullanılmaya başlayan popüler bir yağ türü olmasıyla biliniyor.

Sağlıklı yağlar kategorisinde yer almasına rağmen, bazı uzmanlar kalp sağlığı açısından bazı riskler taşıdığını da belirtmekte.

Hindistan cevizi yağının kalbe olası zararlarını, alanında uzman doktor ve diyetisyenlerin görüşlerini ve bu konudaki bilimsel araştırmaların sonuçlarını sizler için derlendi.

İşte detaylar…

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Kardiyolog Dr. Mehmet Yaşar:

"Hindistan cevizi yağı, doymuş yağ oranı yüksek bir yağdır. Doymuş yağlar, LDL (kötü) kolesterol seviyesini yükselterek kalp damar hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, kalp hastalığı riski taşıyan veya kalp hastalığı olan kişilerin Hindistan cevizi yağı tüketimini sınırlaması önemlidir."

Diyetisyen Elif Doğan:

"Hindistan cevizi yağı tek başına mucize bir yağ değildir. Her besin gibi ölçülü tüketildiğinde faydalı olabilir. Fazla tüketimi kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, günlük Hindistan cevizi yağı tüketimini 1-2 yemek kaşığını geçirmemek önemlidir."

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Ayşe Korkmaz ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Altekin'in görüşlerine göre, Hindistan cevizi yağı yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle kalp sağlığı için risk oluşturabilir.

Dr. Korkmaz, Hindistan cevizi yağının doymuş yağ oranının yüksek olması sebebiyle, fazla tüketildiğinde kolesterol seviyelerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Özellikle LDL kolesterolü yükselterek kalp damar hastalıkları riskini artırabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Altekin ise, doymuş yağların kalp sağlığı üzerindeki etkilerinin bireyden bireye değişebileceğini, ancak genel olarak doymuş yağ tüketiminin sınırlı olması gerektiğini vurguladı.

Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, Hindistan cevizi yağının hem iyi (HDL) hem de kötü (LDL) kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini gösterdi. Bu durum, kalp sağlığı için potansiyel bir risk oluşturabilir. Ancak, Hindistan cevizi yağının içerdiği orta zincirli trigliseritlerin (MCT) metabolizmayı hızlandırma ve kilo kontrolüne yardımcı olma gibi olumlu etkileri de bulunmakta.

Dr. Korkmaz ve Prof. Dr. Altekin, Hindistan cevizi yağının dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerektiğini, aşırıya kaçıldığında sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyorlar. Ayrıca, zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi doymamış yağların tercih edilmesinin kalp sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini öneriyorlar.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:

2017 yılında yapılan bir araştırmada; Hindistan cevizi yağı tüketiminin LDL (kötü) kolesterol seviyesini zeytinyağı ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde yükselttiği gözlemlendi.

Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, Hindistan cevizi yağının hem iyi (HDL) hem de kötü (LDL) kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini gösterdi. Bu durum, kalp sağlığı için potansiyel bir risk oluşturabilir.

Ancak, Hindistan cevizi yağının içerdiği orta zincirli trigliseritlerin (MCT) metabolizmayı hızlandırma ve kilo kontrolüne yardımcı olma gibi olumlu etkileri de bulunmakta.

Hindistan cevizi yağı, bazı faydaları olsa da kalp sağlığı açısından bazı riskler de taşımakta.

Özellikle kalp hastalığı riski taşıyan veya kalp hastalığı olan kişilerin Hindistan cevizi yağı tüketimini sınırlaması ve doktorlarına danışması önemli. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa veya özel bir beslenme programı uyguluyorsanız, Hindistan cevizi yağı tüketimi hakkında doktorunuza veya diyetisyeninize danışmanız da tavsiye edildi.