Heyecan dorukta: Call of Duty ve Squid Game iş birliği 3 Ocak’ta başlıyor

Dijital eğlence dünyasında büyük ses getirecek bir iş birliği, Call of Duty ve Squid Game hayranlarını 3 Ocak’ta bekliyor. Activision, Netflix’in sevilen dizisi Squid Game’in ikinci sezonunun hemen ardından, serinin ikonik unsurlarını Call of Duty’ye taşıyacağını duyurdu. Oyuncular, bu özel etkinlikte Squid Game’in unutulmaz görsel temaları ve gerilim dolu atmosferiyle buluşacak.

Bu iş birliğinin merkezinde, diziden ilham alan özel operator kostümleri yer alıyor. Kırmızı tulumlar, Frontman karakterinin maskesi ve benzersiz silah tasarımları, oyunculara hem estetik hem de stratejik seçenekler sunuyor. Ayrıca, sınırlı süreli özel oyun modları, Call of Duty hayranlarına tamamen yeni bir deneyim vaat ediyor.

Etkinlikte en çok dikkat çeken modlardan biri, Squid Game’in popüler oyunlarından "Kırmızı ışık, yeşil ışık" uyarlaması olacak. Oyuncular, bir alan boyunca ilerlemeye çalışırken, "kırmızı ışık" komutunda hareketsiz kalmak zorunda. Hareket edenler ise oyun dışı kalacak. Bu mod, hem dizinin gerilim dolu atmosferini hem de Call of Duty’nin aksiyon dolu yapısını bir araya getiriyor.

Activision, bu etkinlik boyunca birçok özel paket de sunacak. Oyun içi mağazada yer alacak bu paketler, Squid Game temalı kostümler ve kozmetik ürünlerle oyuncuların karakterlerini benzersiz hale getirmesine olanak tanıyacak.

Squid Game’in ikinci sezonunun 26 Aralık’ta Netflix’te yayınlanmasıyla dizinin popülerliği yeniden artarken, Call of Duty’nin bu iş birliği, hem diziyi sevenler hem de oyun tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Yeni sezonun heyecanını oyun dünyasına taşıyan bu etkinlik, 2025 yılında Squid Game’in final sezonuna hazırlık niteliğinde.

Bu büyük çaplı iş birliği, her iki markanın hayranlarını ortak bir noktada buluştururken, Call of Duty oyuncularına unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Squid Game’in çarpıcı estetiği ve Call of Duty’nin dinamik yapısı, bu etkinliği oyun dünyasında uzun süre konuşulacak bir olay haline getirecek.