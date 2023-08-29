Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi

İlçeye bağlı Hacıömer köyünün Sarıkaya mevkisindeki Hac Kayası'ndan kopan irili ufaklı parçalar, dağın yamacından aşağıya doğru yuvarlandı.
O anlar bir çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde dağdan kopan taş ve kayaların yamaçtan yuvarlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Hacıömer köyünün Sarıkaya mevkisindeki Hac Kayası'ndan kopan irili ufaklı parçalar, dağın yamacından aşağıya doğru yuvarlandı.
O anlar bir çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.