Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde dağdan kopan taş ve kayaların yamaçtan yuvarlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi

İlçeye bağlı Hacıömer köyünün Sarıkaya mevkisindeki Hac Kayası'ndan kopan irili ufaklı parçalar, dağın yamacından aşağıya doğru yuvarlandı.

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O anlar bir çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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