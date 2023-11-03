Hibrit Ferrari satışları geleneksel modelleri geride bıraktı. Zirveye koşuyor

Temmuz ve Eylül ayları arasında Hibrit motorlu Ferrari satışları yüzde 51 oranında gerçekleşerek geleneksek modelleri geride bıraktı.

Hibrit Ferrari satışları geleneksel modelleri geride bıraktı. Zirveye koşuyor

Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, Ferrari'nin bu çeyrekte sunduğu 13 modelden dördü hibrit modellerden oluşuyor. Temmuz ve Eylül ayları arasında satılan Ferrari otomobillerinin yaklaşık yüzde 51'i hibrit iken, önceki üç ayda bu oran yüzde 43 ve bir yıl önce ise sadece yüzde 19'du.

İtalyan markası, ilk tamamen elektrikli modelini 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyi beklemiyor. Şirket, 2030’a kadar yüzde 40'ının akülü otomobillerden oluşacağının sözünü verdi ancak yalnızca motorlu modellerin üretimine bir bitiş tarihi koymayı reddetti.

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Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, Ferrari'nin müşterilerine araçlarının nasıl çalıştırılacağını seçme "özgürlüğü" vermek istediğini söyledi.

Ayrıca CEO, "Bazıları elektrikli otomobilleri almayacak, bazıları her ikisini de alacak, bazıları da elektrikli otomobiller sayesinde Ferrari ailesine girecek" diye ekledi.

“NET KAR 332 MİLYON EURO”

Ferrari’nin net karı, Temmuz ve Eylül ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 332 milyon Euro'ya yükseldi.

Otomobil teslimatları yalnızca yüzde 9 artışla 3.459'a yükselirken, gelirler yüzde 24 artarak 1,5 milyar Euro'ya yükseldi ve "kişiselleştirmelerdeki" artıştan kaynaklanan marjlar yükseldi.

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