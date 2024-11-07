"Hikmet ve Direniş" tezhip sergisi açıldı

Gazzali Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı gündemiyle "Hikmet ve Diriliş" temalı tezhip sergisi Güngören Gösteri Merkezi'nde açıldı. Sergide tezhip sanatçısı Özlem Gören'e öğrencileri Havva Temizer, Nurdagül Kırtay, Nuray Demir ve Ayşe Süheyla Ekici eserleriyle eşlik etti.

Sergide sure-i celileler, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, esma-i hüsnalar, hilye-i şerifeler ve şiirler, hüsn-i hat sanatı ustaları Ali Hüsrevoğlu, Tahsin Kurt, Prof. Dr. Süleyman Berk, Hadi Kayacı, Sevim Beyazıt (Şirikçi), Caner Özek, Fatma Zehra Ulusoy, Mahmud Kerküki, Kerzan Efendi, Emin Efendi, Ayşe Onat, Muhammed Yusuf, Cevdet Efendi ve Ayşe Süheyla Ekici eliyle sülüs, celi sülüs, sülüs-celi sülüs, sülüs-nesih, nesih, ta'lik, celi ta'lik, ta'lik-nesta'lik, ta'lik-celi ta'lik, divani, celi divani, kufi ve makıli yazı çeşitleri kullanıldı. Serginin küratörlüğünü ise Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören üstlendi. Klasik tezhip tasarım ve uygulamalarının yer aldığı 50 eserden oluşan sergi, 10 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.

“GELENEKSEL SANATLARIN ASLİ UNSURU USTADIR”

Tezhip sanatçısı Özlem Gören, “Geleneksel sanatlarımız yeni kuşaklara usta-çırak silsilesiyle ustaların rehberliğinde elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bin bir himmet ve gayretlerle sarkaçlanıyor. Öz sanatlarımızın temel unsuru ustadır. Hüsn-i hatta, minyatürde, ebruda ve sair sanatlarımızda olduğu gibi tezhipte de ustasız sanatkar olunmaz. Tezhipçi hüdayinabit bir şekilde bezeme sanatını öğrenemez, kendi kendine tam ve mükemmel manada tezhipçi olunamaz. Bu durumdakiler her ne kadar tezhip yapıyor görünse de çalışmalara asliyet ve terkip şuuru bakımından pek çok eksik sirayet eder.” şeklinde konuştu.