Hindistan'dan G20 ülkelerine uzlaşı çağrısı

Modi, G20'nin 2023 dönem başkanlığını üstlenen ülkesinin başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na video konferans ile katıldı.

Toplantının, Ukrayna savaşı nedeniyle "derin küresel ayrılıkların" yaşandığı bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Modi, mevcut gerilimlerin grubun gıda, enerji güvenliği, iklim değişikliği ve borç krizi gibi konularda anlaşmaya varmasının önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Modi, "Bu gerilimlerin nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin kendi bakış açılarımız ve pozisyonlarımız var. Birlikte çözemeyeceğimiz meselelerin, çözebileceklerimizin önüne geçmesine izin vermemeliyiz." dedi.

G20'ye az gelişmiş ülkelere odaklanma çağrısı yapan Modi, "Yıllar süren ilerlemenin ardından sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyayız. Birçok ülke gıda ve enerji güvenliğini sağlamaya çalışırken sürdürülemez borç ile mücadele ediyor. Bunlar, aynı zamanda daha zengin ülkelerin sebep olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenenler. Hindistan'ın G20 Dönem Başkanlığı'nın küresel güneyin sesi olmaya çalışması bundandır." ifadelerini kullandı.

Modi, İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen dünya düzeninin iki temel hedefinin, çatışmaların önlenmesi ve işbirliğinin teşviki olduğunu ancak finansal krizler, salgın, terör ve savaşın çerçevelediği son iki yıllık tecrübenin, "küresel yönetişimin bu hedefleri yerine getirmede açıkça başarısız olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Modi, "Çok taraflılığın krizde olduğunu kabul etmemiz gerekir." dedi.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin, Rusya ve Çin ile yaşadığı gerilimin gölgesinde gerçekleştiriliyor. (AA)