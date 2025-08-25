Hindistan Borsası'ndan güçlü kapanış

Hindistan’ın önde gelen borsa endeksi BSE Sensex, haftanın ilk işlem gününde yükselişle kapandı. Pazartesi günü %0,4 artışla 81.635,9 puana ulaşan endeks, geçen haftaki düşüşün ardından toparlanma sinyalleri verdi. Teknoloji sektöründeki güçlü alımlar ve diğer sektörlerdeki ağır topların performansı, bu yükselişte kilit rol oynadı. Küresel piyasalardaki olumlu hava ve Hindistan’daki ekonomik reform beklentileri, yatırımcıların güvenini artırdı.

KÜRESEL İYİMSERLİK RÜZGÂRI

Geçen cuma günü Wyoming’de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine açık olduklarını belirtti. Bu açıklama, küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı ve Hindistan borsasına da yansıdı. Uzmanlar, Powell’ın açıklamalarının, yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve gelişmekte olan piyasalara ilgiyi güçlendirdiğini ifade ediyor. Hindistan borsası, bu olumlu küresel atmosferden payını alarak güçlü bir performans sergiledi.

YEREL DİNAMİKLER VE GST REFORMU

Hindistan iç piyasasında, hükümetin Önerilen Mal ve Hizmetler Vergisi (GST) reformuna yönelik beklentiler de borsadaki yükselişi destekledi. GST oranlarının sadeleştirilmesi ve tüketimi artırıcı adımların atılması, ekonomik büyümeyi hızlandırması bekleniyor. Analistler, bu reformun özellikle tüketim malları ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için olumlu bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Ancak, bu iyimser tabloya rağmen, ABD’nin Hindistan mallarına uygulayacağı yeni gümrük tarifeleri piyasalarda endişe yaratıyor.

ABD’NİN YENİ TARİFELERİ GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

ABD, 27 Ağustos’tan itibaren Hindistan’dan ithal edilen bazı ürünlere %25 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu, mevcut tarifelerle birlikte toplam vergi oranını %50’ye çıkaracak. Yeni tarifeler, Hindistan’ın ihracat odaklı sektörlerini olumsuz etkileyebilir ve borsadaki kazanımları sınırlayabilir. Uzmanlar, bu gelişmenin özellikle teknoloji ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde baskı yaratabileceğini öngörüyor.

SEKTÖRLERDE KAZANANR VE KAYBEDENLER

Teknoloji sektörü, Sensex’in yükselişinde başı çekti. Infosys, TCS ve HCL Technologies gibi dev şirketler, yaklaşık %3’lük artışlarla endeksin en büyük kazananları oldu. Öte yandan, Bharat Electronics %0,7, Asian Paints ve Bharti Airtel %0,4, ICICI Bank %0,3 ve Kotak Mahindra Bank %0,2 düşüşle günü kayıpla kapatan şirketler arasında yer aldı. Bu karışık performans, piyasanın farklı dinamiklere verdiği tepkileri gözler önüne serdi.

PİYASANIN GELECEĞİ NE OLACAK?

Analistler, Hindistan borsasının kısa vadede küresel gelişmelere ve yerel reformlara duyarlı olmaya devam edeceğini belirtiyor. Fed’in faiz politikaları ve ABD’nin yeni tarifeleri, piyasanın yönünü belirlemede kritik olacak. Öte yandan, GST reformunun hayata geçirilmesi, iç talebi canlandırarak borsaya destek sağlayabilir. Yatırımcılar, bu dinamikler ışığında temkinli iyimserliğini koruyor.