Hindistan'da bütçe alarm veriyor: Yaptırımları ve büyüme endişeleri dengeleri sarsıyor

Hindistan hükümeti, 2026 mali yılına ilişkin verilere göre, Nisan-Temmuz döneminde bütçe açığı 4,68 trilyon Hint rupisi (INR) olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,77 trilyon INR'lik açığın oldukça üzerinde kaldı. Mali yıl, Hindistan'da her yıl Nisan ayında başlar ve Mart ayında sona erer. 2026 mali yılı, Şubat 2025'te Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman tarafından sunulan Birlik Bütçesi'nin temelini oluşturur.

Bütçe, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) oranında %4,4'lük bir açık hedeflemişti; ancak erken dönem verileri, bu hedefe ulaşmada zorluklar yaşanabileceğini gösteriyor.

Hükümet harcamaları, dönem içinde 15,6 trilyon INR'ye ulaştı. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemindeki 13 trilyon INR'ye kıyasla belirgin bir artış sergiledi. Harcamalardaki yükseliş, ekonomik büyüme endişeleriyle doğrudan bağlantılı. Hindistan ekonomisi, son yıllarda küresel belirsizlikler ve iç talep zayıflığı nedeniyle yavaşlama sinyalleri verdi.

Merkez Bankası verilerine göre, 2024-25 mali yılında büyüme %6,4 seviyesinde tahmin edildi; ancak 2025-26 için beklentiler daha temkinli. Hükümet, altyapı yatırımlarını ve sosyal destek programlarını genişleterek büyümeyi canlandırmayı amaçladı.

Gelir Kaynaklarında Dengesizlik

Net vergi gelirleri 6 trilyon INR, vergi dışı gelirler ise 4 trilyon INR olarak kaydedildi. Toplam gelirler 10 trilyon INR'yi aşarken, harcamaların bu seviyeyi aşması açığın genişlemesine yol açtı. Hindistan'da vergi sistemi, mal ve hizmet vergisi (GST) gibi mekanizmalarla güçlendirildi; ancak erken dönem sonuçları, gelir toplama hızının harcamaları karşılamakta yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Önceki yıllarda, doğrudan vergi koleksiyonları %16'ya varan artışlar göstermişti; fakat 2026 mali yılının başı, küresel ticaret gerilimlerinin etkisiyle yavaşladı.

ABD'nin olası agresif yaptırımları, Hindistan'ın ihracat odaklı sektörlerini tehdit ediyor. Özellikle teknoloji ve enerji alanlarında bağımlılık, hükümeti ekonomik destek önlemlerine itti. Bu yaptırımlar, Hindistan-ABD ilişkilerinin bir parçası olarak, ticaret dengesizliklerinden kaynaklanıyor. Hükümet, yaptırımlara karşı iç talebi artırmak için sermaye harcamalarını %3,1 GSYH oranına çıkardı. Bu strateji, uzun vadeli altyapı gelişimini hedeflese de, kısa vadede mali baskıyı artırdı.

MALİ STRATEJİ VE OLASI RİSKLER

Hindistan, mali konsolidasyon yolunda ilerliyor. 2024-25 mali yılında açık %4,8 GSYH olarak gerçekleşti; 2025-26 için %4,4 hedefi, borç/GSYH oranını %50'ye indirmeyi amaçlıyor. Merkez Bankası'nın 2,69 trilyon INR'lik rekor temettüsü, bütçeye destek sağlayacak. Yine de, büyüme yavaşlaması ve enflasyon riskleri, hükümeti dikkatli olmaya zorluyor.

Uzmanlar, harcamaların disiplinli yönetilmesini öneriyor; aksi takdirde ulusal borç 196,78 trilyon INR'ye yükselebilir.Hindistan ekonomisi, dünyanın en hızlı büyüyenlerinden biri olarak %7'lik potansiyel taşıyor. Ancak mevcut açık genişlemesi, yatırımcı güvenini sarsabilir. Hükümet, vergi reformları ve dijitalleşme ile gelirleri artırmayı planlıyor. Bu gelişmeler, Asya ekonomilerinin küresel dalgalanmalara karşı direncini test edecek. Maliye Bakanlığı, önümüzdeki aylarda ek önlemler açıklayabilir; zira erken dönem verileri, sürdürülebilir büyüme için acil adımlar gerektiriyor.