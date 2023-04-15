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Alkolün yasak olduğu eyalette sahte içkiden 20 kişi öldü

 Hindistan'ın doğusunda yer alan ve 7 yıldır alkol yasağı olan Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 20 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 22:38
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Hindistan'da sahte içkiden 20 kişi öldü

Alkolün yasak olduğu eyalette sahte içkiden 20 kişi öldü
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NDTV'nin haberine göre, Bihar eyaletine bağlı Doğu Champaran ilçesinden bir polis yetkilisi basına sahte içki tüketen 20 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polis, sahte içki tüketenlerden 6'sının ise hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Aralık 2022'de Bihar eyaletinin Chapra ve Saran ilçelerinde sahte içki tüketimi nedeniyle 70 kişi ölmüştü.

Bihar eyaletinde alkol satışı ve tüketimine 2016'da yasak getirilmişti. Eyalette geçen yıl 4 milyon litre kaçak içki ele geçirildiği belirtildi.

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