Hipertansiyona iyi gelen bitkiler neler? Uzmanlardan uyarılar

Hipertansiyon, günümüzde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor.

Yüksek kan basıncı olarak da bilinen bu durum, kalp hastalıkları ve inme gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Ancak doğal bitkiler, bu durumla mücadelede etkili olabilir

İşte hipertansiyona iyi gelen bitkiler ve bu konuda önerilerde bulunan uzmanların isimleri:

Uzman Diyetisyen Emre Uzun; Hipertansiyonla mücadelede beslenmenin önemine dikkat çeken Uzun, tuz tüketiminin kısıtlanması ve potasyum açısından zengin besinlerin tüketilmesinin önemini vurguladı.

Ayrıca Uzun; Yeşil yapraklı sebzelerin ve süt ürünlerinin diyetinize eklenmesini öneriyor, çünkü bu besinlerde bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri kan basıncını düzenlemede yardımcı olabilir.

Uzm. Dr. Ahmet Tunç; Tansiyon yüksekliğine iyi gelen sebzeler arasında ıspanak, brokoli ve domates gibi potasyum, lif ve antioksidanlar açısından zengin sebzeleri saydı.

Bu besinlerin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Hipertansiyona İyi Gelen Bitkiler:

• Keklik Otu: Keklik otu, tansiyon üzerinde olumlu etkileri olan bir bitkidir.

• Lavanta: Lavanta, rahatlatıcı özellikleriyle bilinir ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

• Kedi Otu ve Ulak Otu: Bu bitkiler de tansiyonu düzenlemede etkili olabilir.

• Pancar ve Karahindiba: Pancar, nitrat açısından zengin olup kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilir. Karahindiba ise diüretik etkisiyle bilinir.

• Sarımsak: Sarımsak, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan doğal bir bitkidir.

• Çarkıfelek Çiçeği: Bu çiçek, stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve dolaylı olarak tansiyon üzerinde olumlu bir etkiye neden olabilir.

Ek Öneriler:

• Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite, kan basıncını düşürmede önemli bir faktördür.

• Sağlıklı Kilo: İdeal kilonuzu korumak, hipertansiyon riskini azaltabilir.

• Stresten Uzak Durmak: Stres yönetimi, kan basıncını kontrol altında tutmada yardımcı olabilir.