Pratik şerbetli bir tatlı tarifi arayanlar için Hira tatlısı ideal bir seçenek oluyor. İrmikten yapılan Hira tatlısını tarifini evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, Hira tatlısı nasıl yapılır? Hira tatlısı tarifi için malzemeler neler?

İşte Hira tatlısı tarifi…

HİRA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- Yarım su bardağı yoğurt

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- Hira tatlısı şerbeti için

- 2 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker

HİRA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlamak için su ve şekeri bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyene kadar sürekli karıştırın.

Şeker eriyince, şerbetin kaynamasını beklemeden ocaktan alın. Soğuması için kenara bırakın.

Tatlıları bulamak için geniş bir tabağa irmiği dökün.

Derin bir yoğurma kabına irmik, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, kabartma tozu ve isteğe bağlı olarak vanilini ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayarak irmiğe bulayın.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

Hazırladığınız parçaları tepsiye aralıklı bir şekilde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerinin hafifçe renk alana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine şerbetini dökün.

Şerbetini çeken tatlıları soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.