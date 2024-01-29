Hırsızlıktan aranan şahıs çaldığı araçla yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından Karacabey yönünde seyir halinde olan çalıntı otomobili takibe alındı. Ekipler, otomobili Şahinköy Mahallesi civarında durdurunca araçta bulunan şüpheli Ahmet M., takip sonucunda yakalandı.

Şüpheli şahsın, hırsızlık suçundan aranmakta olan 42 yaşındaki Ahmet M. Olduğu tespit edildi ve şahsın üst aramasında sentetik kannabinoid, metamfetamin ile uyuşturucu içmek için kullanılan pipet ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ahmet M., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.