Hırvat ekonomisi ikinci çeyrekte canlandı

Hırvatistan’ın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %3,4 oranında bir artış gösterdi. Bu, ülkenin ekonomik büyümesinde önceki çeyreğe kıyasla belirgin bir hızlanmayı işaret ediyor. Bir önceki çeyrekte büyüme oranı %2,9 olarak açıklanmıştı. Ancak, 2024 yılının ikinci çeyreğinde büyüme oranı %3,7 seviyesindeydi, bu da mevcut büyüme oranının bir miktar yavaşlama gösterdiğini ortaya koyuyor .

TÜKETİM VE YATIRIMLAR BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

İkinci çeyrekteki büyümenin temel itici güçleri arasında hanehalkı tüketimi, sabit sermaye yatırımları ve kamu harcamaları öne çıkıyor. Hanehalkı tüketimi, önceki çeyrekteki %1,7’lik artıştan %4,0’a çıkarak, iç talepteki canlanmayı gösterdi. Sabit sermaye yatırımları da %5,2 oranında bir artışla ekonomiye katkı sağladı. Kamu harcamaları ise %2,4 oranında bir büyüme gösterdi, ancak bu oran bir önceki çeyrekteki %5,8’lik artışın gerisinde kaldı .

DIŞ TİCARET HIZ KESMEYE BAŞLADI

Dış ticaret tarafında ise, ihracat ve ithalatın büyüme hızında yavaşlama gözlendi. İhracat, önceki çeyrekteki %6,0’lık artıştan %1,6’ya düşerken, ithalat da %8,8’den %3,3’e geriledi. Bu durum, dış ticaretin ekonomik büyümeye olan katkısının azaldığını gösteriyor.

MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ ÇEYREKLİK BÜYÜME: %1,2

Mevsimsel etkilerden arındırılmış çeyreklik verilere göre ise, Hırvatistan ekonomisi ikinci çeyrekte %1,2 oranında bir büyüme kaydetti. Bu, bir önceki çeyrekteki %0,4’lük büyüme oranının belirgin bir şekilde üzerinde. Bu artış, ekonomik aktivitenin çeyreklik bazda hızlandığını gösteriyor .

EKONOMİK İSTİKRAR VE BÜYÜME SÜRÜYOR

Hırvatistan ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek, ekonomik istikrarını ve büyüme potansiyelini sürdürüyor. İç talepteki artış ve yatırımların etkisiyle büyüme hızlanırken, dış ticaretteki yavaşlama dikkat çekiyor. Ülkenin ekonomik politikaları ve küresel ekonomik koşullar, ilerleyen çeyreklerde büyüme üzerinde belirleyici faktörler olmaya devam edeceğe benziyor.