Hızla dünyaya yaklaşıyor. NASA Özgürlük Heykeli büyüklüğünde dedi

Çapı yaklaşık 80 metre olan ve büyüklüğü Özgürlük Heykeli ile eşdeğer olan asteroitin bugün akşam saatlerinde Dünya'ya en yakın geçişini yapması bekleniyor.

Asteroid 2024 MT1 ilk olarak NASA'nın Dünya'ya yaklaşan asteroitleri ve kuyrukluyıldızları izleyen ve karakterize eden Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı tarafından tespit edildi. Program bu nesneleri izlemek için çeşitli yer tabanlı teleskoplar ve radar sistemleri kullanıyor.

Bilim insanları, boyutu ve hızı nedeniyle 2024 MT1 asteroitinden endişe duyuyor. Ancak NASA, şu anda Dünya ile çarpışma tehdidi olmadığını belirtti.

Pasadena, Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), asteroitin yörüngesini yakından izliyor. Asteroitin konumu, hızı ve Dünya'dan uzaklığı hakkında gerçek zamanlı veri sağlayan JPL'nin Asteroid Watch panosuna göre, 2024 MT1 yaklaşık 1,5 milyon kilometre mesafeden geçecek.

2024 MT1 gibi büyük asteroitler, Dünya'ya çarparlarsa yol açabilecekleri önemli hasar nedeniyle potansiyel olarak tehlikeli kabul edilir. Böyle bir etki, yaygın yıkıma, büyük patlamalara, yangınlara ve tsunamilere yol açabilir.

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi (PDCO) bu tür tehditleri azaltmak için stratejiler üzerinde aktif olarak çalışmaktadır. PDCO, çarpma önleme ve asteroit saptırma teknolojileri geliştirmek için uluslararası uzay ajansları ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yapmaktadır. Bu teknolojilerden biri, bir uzay aracını çarparak gelen bir asteroiti saptırmanın uygulanabilirliğini test etmeyi amaçlayan Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevidir.