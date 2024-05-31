Hizmet Üretici enflasyonu nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi olarak adlandırılan Hizmet Üretici enflasyonu rakamlarına açıkladı.

TÜİK'e göre Hizmet Üretici enflasyonu H-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterdi. Bu yükseliş bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 28,91 olarak kayıtlara geçti. Yıllık Hizmet üretici enflasyonunun yıllık artış oranı ise yüzde 87,09 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,10 artış gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki artış ise yüzde 88,82 oldu. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 89,24 artış yaşanırken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,96 arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,39 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,35 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,65 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,54 artış gerçekleşti.