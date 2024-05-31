Hizmet Üretici enflasyonu nisanda arttı

Kaynak: AA
Hizmet Üretici enflasyonu nisanda arttı

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin nisanda aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 87,09 artış gösterdiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi olarak adlandırılan Hizmet Üretici enflasyonu rakamlarına açıkladı.

TÜİK'e göre Hizmet Üretici enflasyonu H-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış gösterdi. Bu yükseliş bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 28,91 olarak kayıtlara geçti. Yıllık Hizmet üretici enflasyonunun yıllık artış oranı ise yüzde 87,09 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,10 artış gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki artış ise yüzde 88,82 oldu. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 89,24 artış yaşanırken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,96 arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,39 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,35 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,65 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,54 artış gerçekleşti.

İlgili Haberler
Ucuz konut kampanyasında şaka gibi taksitler. 50 bin TL'den başlıyor
Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var
Son Haberler
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır Gündem
Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır
Cide'de yangın Yerel Haberler
Cide'de yangın
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira... Ekonomi
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira...
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı Gündem
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında Gündem
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor Spor
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor