Hollanda'da Merih Demiral depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'da Merih Demiral depremi

Milli maç öncesi UEFA'nın 2 maç ceza verdiği Merih Demiral'a Hollandalı efsaneden destek geldi.

EURO 2024 maçlarını canlı veren Hollandalı kamu yayıncısı NOS'ta yorumcu olarak yer alan Marco van Basten açıklamaları ile dikkat çekti.

"UEFA KİM OLUYOR"

Eski futbolcu UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterdi.

UEFA kim diyen Basten açıklamasında, "Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz, değil mi? Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın" dedi.

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