Hollanda'da rekor sayılan 11 günün ardından güneş açtı

Bulutlu havası ile bilinen ülkede, 9 Aralık’tan bu yana süren aralıksız kasvetli hava, son 31 yılın en uzun "güneşsiz geçişi" olarak kayıtlara geçti. Bu, 1993'ten bu yana görülen en uzun güneşsizlik süresi olarak da dikkat çekiyor.

Hollanda’daki hava durumu, Weeronline adlı hava durumu sitesinin verilerine göre, 9 Aralık’tan itibaren sürekli bulutlu ve karanlık bir hal almıştı. Bugün ise, bulutların arasından çıkan güneş, Hollandalıları sokağa çıkmaya teşvik etti ve halk, uzun süren gri havadan sonra güneşin tadını çıkarmaya başladı.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, güneşin tekrar yüzünü göstermesi, Hollandalılar için moral kaynağı oldu. 11 gün süren güneşsizlik, özellikle kış aylarında, halkın ruh halini olumsuz etkilemişti. Ancak bugün, güneşin çıkmasıyla birlikte, başta başkent Amsterdam olmak üzere birçok şehirde insanlar dışarıda vakit geçirdi.

Hollanda, 1959 yılında da 14 gün boyunca güneşsiz kalmıştı. Ancak, 1993’ten bu yana görülen en uzun güneşsizlik süresi, bu yıl yaşandı. Hava durumu uzmanları, yılın son günlerinde hava koşullarının karışık olacağını ve hafta sonunun hem yağmurlu hem de güneşli geçeceğini belirtiyor.

Hollanda'nın güneşli günleri, kasvetli kış havasının ardından, halk için büyük bir rahatlama anlamına geliyor. Güneşin tekrar görülmesiyle birlikte, ülke genelinde enerji ve moral kaynağı olarak kabul ediliyor.