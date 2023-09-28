Hollanda’daki silahlı saldırılarda can kaybı 3’e yükseldi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde bir eve ve Erasmus Tıp Merkezi’ne silahlı saldırı düzenleyen bir kişi, 3 kişiyi öldürdü. Saldırgan, polis tarafından yakalandı.

KAYNAK: AA
Hollanda’daki silahlı saldırılarda can kaybı 3’e yükseldi

Saldırı, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Saldırgan, önce bir eve girerek 39 yaşındaki bir kadın ve 14 yaşındaki kızını vurdu. Eve gelen polis ekipleri, kadının cesediyle karşılaştı. Ağır yaralanan kız ise hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hastanede öğretmeni vurdu

Saldırgan, eve saldırının ardından Erasmus Tıp Merkezi’ne gitti. Burada 46 yaşındaki bir erkek öğretmeni silahla vurarak öldürdü. Saldırganın, hastane öğrencisi olduğu ve öldürdüğü öğretmenin de kendisine ders verdiği belirtildi.

Saldırının nedeni araştırılıyor

Saldırının ardından kaçmaya çalışan saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni henüz açıklanmadı. Polis, saldırının terör bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, saldırganın saldırıları sırasında iki noktada da yangın çıkardığı ortaya çıktı.

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