24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Halle Berry'den 20 yıl sonra gelen itiraf. Başka Bir Gün Öl filminde Bond kızı olmuştu

Halle Berry'den 20 yıl sonra gelen itiraf. Başka Bir Gün Öl filminde Bond kızı olmuştu

Hollywood'un ünlü aktrislerinden Halle Berry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini 'Başka Bir Gün Öl' adlı Bond filmine götürdü ve bir itirafta bulundu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 00:26
Takip Et

Hollywood yıldızı Halle Berry'den 20 yıl sonra gelen Bond filmi itirafı

Halle Berry'den 20 yıl sonra gelen itiraf. Başka Bir Gün Öl filminde Bond kızı olmuştu
+
Aa
-

2002 yapımı 20. bond filmi olan Başka Bir Gün Öl'de Pierce Brosnan ile başrolü paylaşan Halle Berry sosyal medya hesabından filmin yirminci yılını kutladı ve takipçilerine esprili bir itirafta bulundu.

Meşhur denizden çıkma sahnesi sırasında çekilmiş bikinili bir karesini Twitter hesabından paylaşan 56 yaşındaki güzel oyuncu çektiği sahnedeki en yükü zorluğun suyu sıcakmış gibi göstermeye çalışmak olduğunu söyledi.

Halle Berry, Başka Bir Gün Öl filmiyle ilgili itirafında şunları paylaştı: Bu sahnede oyunculuk adına yaşadığım en büyük zorluk, suyu sıcakmış gibi göstermekti! Üstüne üstlük bir yerlerim donarken... Başka Bir Gün Öl, nice mutlu 20 yıllara...

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
1
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
2
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
3
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
4
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
5
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
6
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
7
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Amerika'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek mühimmat yardımı
﻿Amerika'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek mühimmat yardımı
﻿Amerika'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek mühimmat yardımı
﻿'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma
﻿'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma
﻿'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma
﻿NASA, iletişimin koptuğu Orion kapsülüyle yeniden temasa geçti
﻿NASA, iletişimin koptuğu Orion kapsülüyle yeniden temasa geçti
﻿NASA, iletişimin koptuğu Orion kapsülüyle yeniden temasa geçti
﻿Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.