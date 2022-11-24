Halle Berry'den 20 yıl sonra gelen itiraf. Başka Bir Gün Öl filminde Bond kızı olmuştu

2002 yapımı 20. bond filmi olan Başka Bir Gün Öl'de Pierce Brosnan ile başrolü paylaşan Halle Berry sosyal medya hesabından filmin yirminci yılını kutladı ve takipçilerine esprili bir itirafta bulundu.

Meşhur denizden çıkma sahnesi sırasında çekilmiş bikinili bir karesini Twitter hesabından paylaşan 56 yaşındaki güzel oyuncu çektiği sahnedeki en yükü zorluğun suyu sıcakmış gibi göstermeye çalışmak olduğunu söyledi.

Halle Berry, Başka Bir Gün Öl filmiyle ilgili itirafında şunları paylaştı: Bu sahnede oyunculuk adına yaşadığım en büyük zorluk, suyu sıcakmış gibi göstermekti! Üstüne üstlük bir yerlerim donarken... Başka Bir Gün Öl, nice mutlu 20 yıllara...