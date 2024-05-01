HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

ESAS NO : 2015/143 Esas

Davacılar BARAN ALİEFENDİOĞLU, ERKUT YEGEN, OSMAN TURGUT YEGEN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Galip ve Şerife oğlu 02/07/1964 Çorlu doğumlu DAHİLİ DAVALI HAKKI ŞENOL PEKER ile Gerold ve Taliye Kızı 23/03/1964 Mannheim doğumlu DAHİLİ DAVALI RİTA NEŞE PRİASCH'nin uyap sisteminde kayıtlı mernis adresine ulaşılamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilenHopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/143 Esas sayılı dosyası ile Zilyetliğe dayalı Tapu İptal ve Tescil davasına yönelik dava dilekçesi, ön inceleme duruşma zaptı ve bilirkişi raporlarının işbu ilanen tebligatın son ilan tarihindenitibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.