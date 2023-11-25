Hortum Dalaman'ı ezdi geçti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde metrelerce büyüklüğünde hortum çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Hortum Dalaman'ı ezdi geçti

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olumsuz hava koşullarından dolayı oluşabilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulunmuştu.

Yapılan uyarı sonrasında Dalaman ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi.

'Hava Forum' adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, hortumun metrelerce büyük olduğu görüntülendi.

gf-001.jpg

aw084548-01.jpg

aw084548-03.jpg

aw084548-04.jpg

aw084548-05.jpg

aw084548-07.jpg

aw084548-07-001.jpg

aw084548-06.jpg

aw084548-09.jpg

aw084548-08.jpg

aw084548-10.jpg

İlgili Haberler
Denizcileri önce fırtına sonra hortum vurdu. O anları cesur gemici kaydetti
Meteoroloji il il, bölge bölge uyardı! Çok kuvvetli vuracak. Herkes ‘tedbirli’ olsun
Meteoroloji il il, bölge bölge uyardı! Çok kuvvetli vuracak. Herkes ‘tedbirli’ olsun
Metrekareye 60-100 kg yağış düşecek! Meteoroloji uyardı...
Metrekareye 60-100 kg yağış düşecek! Meteoroloji uyardı...
Meteoroloji 2 ili gün ve saat verip ‘tedbirli olun’ diye uyardı. Kuvvetli sağanak vuracak
Meteoroloji 2 ili gün ve saat verip ‘tedbirli olun’ diye uyardı. Kuvvetli sağanak vuracak
Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
Volkan Demirel'den flaş itiraf Spor
Volkan Demirel'den flaş itiraf
Dünyanın en pahalı havyarı Türkiye'de satılıyor. Fiyatını duyanın gözleri fal taşı gibi açıldı Gündem
Dünyanın en pahalı havyarı Türkiye'de satılıyor. Fiyatını duyanın gözleri fal taşı gibi açıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3 kişi yakalandı
İzmir’de çatının uçma anı böyle görüntülendi Yaşam
İzmir’de çatının uçma anı böyle görüntülendi
Antalya'da 8 yeni örümcek türü keşfedildi Gündem
Antalya'da 8 yeni örümcek türü keşfedildi
Hollywood yıldızı Natalie Portman çocuk oyuncuları uyardı. “Ben şanslıydım” Magazin
Hollywood yıldızı Natalie Portman çocuk oyuncuları uyardı. “Ben şanslıydım”
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga Yaşam
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga