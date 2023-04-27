Huawei'nin yeni güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Huawei kısa bir süre önce tanıttığı HarmonyOS 3 güncellemesinin hangi telefonlar tarafından alınacağı açıklandı.

Huawei'nin yeni güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Huawei, akıllı telefonlarına güncellemelerini sunmaya devam ediyor.

Çinli üretici Huawei 100 cihazı son sürümle güncellediğini açıkladı. 26 Nisan 2023 itibariyle toplam 101 model kararlı sürümü alırken, şu anda 39 cihaz ise beta sürümünü çalıştırıyor.

Ayrıca Huawei P20 ve Mate 10 serisi dahil olmak üzere 13 yeni model yeni güncellemeyi deneyimlemeye hak kazandı. Şirket, geçtiğimiz saatlerde yapmış olduğu duyuruda bu modelleri açıkladı.

Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei Nova 8 SE
Huawei Nova 8 SE Vitality Edition
Huawei Nova 7 SE 5G
Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition
Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition
Huawei Enjoy 50
Huawei MatePad 10.4

harmonyos-ot-huawei-6-large-large-large.jpgBunun dışında aşağıdaki modeller için halka açık beta kayıtları başladı.

Honor 10
Honor V10
Honor X10
Honor X10 Max
Honor 9X
Honor 9X Pro
Honor 10 Youth Edition
Honor 8X
Honor 30S
Honor 30 Youth Edition
Honor 20S
Honor 20 Youth Edition
Honor 20i
Honor Play4T Pro
Honor Play3

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