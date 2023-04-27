Huawei'nin yeni güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Huawei, akıllı telefonlarına güncellemelerini sunmaya devam ediyor.

Çinli üretici Huawei 100 cihazı son sürümle güncellediğini açıkladı. 26 Nisan 2023 itibariyle toplam 101 model kararlı sürümü alırken, şu anda 39 cihaz ise beta sürümünü çalıştırıyor.

Ayrıca Huawei P20 ve Mate 10 serisi dahil olmak üzere 13 yeni model yeni güncellemeyi deneyimlemeye hak kazandı. Şirket, geçtiğimiz saatlerde yapmış olduğu duyuruda bu modelleri açıkladı.

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 8 SE Vitality Edition

Huawei Nova 7 SE 5G

Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition

Huawei Enjoy 50

Huawei MatePad 10.4

Bunun dışında aşağıdaki modeller için halka açık beta kayıtları başladı.

Honor 10

Honor V10

Honor X10

Honor X10 Max

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 10 Youth Edition

Honor 8X

Honor 30S

Honor 30 Youth Edition

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition

Honor 20i

Honor Play4T Pro

Honor Play3