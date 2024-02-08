HÜDA PAR'ın adayı okulları gezip Kürtçe propaganda yaptı. Cumhuriyete 'darbe' demişti

Kaynak: Sözcü
HÜDA PAR'ın adayı okulları gezip Kürtçe propaganda yaptı. Cumhuriyete 'darbe' demişti
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı Batman’da okul okul gezip Kürtçe propaganda yaptı. Ramanlı daha önce de Cumhuriyet’e darbe demişti.

14 Mayıs tarihinde yapılan Genel seçimlerde AKP’nin listesinden girerek milletvekili seçilen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, yerel seçimlerde HÜDA PAR’ın Batman adayı olarak gösterildi.

Aday gösterildiği Batman’da ‘Ana dilimi seçiyorum’ kampanyası başlatan Ramanlı okul okul gezerek Kürtçe propaganda yaptı. Öğrencilere Kürtçe ders verdi. HÜDA PAR’ın aynı zamanda parti sözcüsü de olan Ramanlı daha önce de yaptığı açıklamada Cumhuriyeti hedef almıştı.

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DEVLET ORTAOKULLARINI GEZDİ

Ramanlı adaylık çalışmaları için Batman’da devlet okullarını gezdi ve Kürtçe dersinin seçilmesi için propaganda yaptı. 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan seçmeli ders başvurularında Kürtçe’nin seçilmesini istedi.

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Serkan Ramanlı, HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir ile birlikte Batman’daki TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu’na ve Cumhuriyet Ortaokulu’na giderek okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü.

KÜRTÇE DERS VERDİ

Ramanlı girdiği bir sınıfta öğrencilere Mevsimlerin Kürtçe isimleri konusunda ders verdi. AKP listesinden seçilerek milletvekili olan Ramanlı, Kürtçe ders verdiği okulun bahçesinde Kürtçe konuşup bir video da çekti ve sosyal medya hesabından Türkçe alt yazı ile yayımladı. Ramanlı “Dilimize sahip çıkmalı, dilimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bu hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.

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CUMHURİYETE DARBE DEMİŞTİ

Ramanlı geçen hafta katıldığı bir panelde Cumhuriyetin ilanını hedef almış ve Kürtlerin Devlete düşman ettirildiğini ifade ederek, “Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtlerdi” skandal açıklamayı yapmış ve çokça tepki toplamıştı.

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