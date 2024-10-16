Hugo Broos, Themba Zwane'nin sakatlığı hakkında konuştu

Hugo Broos kamuoyu gibi mücadeleyi kazanıp takımının Afrika Uluslar Kupası'na katılmasını umut ederken, Kongo deplasmanında beklenmedik bir şekilde 1-1 berabere kalarak işi zor soktu.
Ancak Güney Afrika'nın aldığı en büyük darbe, Zwane'in aşil tendonundan sakatlanması oldu.
Uzun süreli ve ağır bir sakatlık olan aşil tendonu kopması, Zwane'nin yaşı dda göz önüne alındığında durumu daha da ciddileştirdi.
Hugo Broos oyuncusunun sakatlığı hakkında yaptığı açıklamada “Themba Zwane bizim için çok önemli bir oyuncu. Themba'nın sakatlık nedeniyle sahalardan ayrılması bizim için iyi bir şey değildi. Bu, büyük bir sakatlık. Korkarım aylarca bizimle olamayacak. Böylesi önemli bir oyuncuyu kaybetmemiz bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Themba topu ayağında tutabilen ve son paslarda da oldukça mahir bir isim ve bizim oyunumuzda oldukça kilit bir rol oynuyor" dedi.