Hugo Broos, Themba Zwane'nin sakatlığı hakkında konuştu

Hugo Broos kamuoyu gibi mücadeleyi kazanıp takımının Afrika Uluslar Kupası'na katılmasını umut ederken, Kongo deplasmanında beklenmedik bir şekilde 1-1 berabere kalarak işi zor soktu.

Ancak Güney Afrika'nın aldığı en büyük darbe, Zwane'in aşil tendonundan sakatlanması oldu.

Uzun süreli ve ağır bir sakatlık olan aşil tendonu kopması, Zwane'nin yaşı dda göz önüne alındığında durumu daha da ciddileştirdi.