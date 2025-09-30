Hükmen yenilgi sonunu getirdi

Kaynak: DHA
Hükmen yenilgi sonunu getirdi

Sakaryaspor, 8 Eylül’de göreve getirdiği teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı. Takım hafta sonu oynanacak Sarıyer maçı hazırlıklarını yardımcı antrenörlerin gözetiminde sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da teknik direktör Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı.

8 Eylül’de göreve getirilen genç teknik adam, bugün Rüstemler Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek veda etti.

Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Sütlü son olarak, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. Kulübe hükmen mağlubiyet cezası verilmesi bekleniyor.

Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.

Türk futbolunda skandal hata! Hükmen mağlubiyet kapıdaTürk futbolunda skandal hata! Hükmen mağlubiyet kapıda

Son Haberler
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı