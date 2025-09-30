Hükmen yenilgi sonunu getirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da teknik direktör Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı.

8 Eylül’de göreve getirilen genç teknik adam, bugün Rüstemler Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek veda etti.

Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Sütlü son olarak, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. Kulübe hükmen mağlubiyet cezası verilmesi bekleniyor.

Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.

