Hulusi Akar: AB'nin adil olmayan muamelesi sinir bozucu hale geldi

Akar konuşmasında "AB'nin adil olmayan muamelesi ve stratejik vizyon eksikliği sinir bozucu hale geldi" dedi.

Kıbrıs ile ilgili de açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, AB'ye "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabullenin" çağrısı yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Budapeşte’de düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolararası Konferansı’na katıldı.

"BİREYSEL YA DA TEK TARAFLI VETOLAR YA DA SİYASİ ABLUKALAR ÖNLENMELİ"

Hulusi Akar, bütün bunların ister istemez AB'nin genişleme ve katılım sürecine yeni bir ivme kazandırdığına işaret ederek şunları söyledi:

Genişlemenin teknik bir terim değil,, AB'nin en etkili dış politika araçlarından birisi olduğunu söyleyen Akar "AB tüm adayları eşit şekilde teşvik etmelidir. Liyakat temelli süreç, yüzeysel ve kısmi kısa vadeli çıkarların yönlendirdiği ön yargıların gölgesinde bırakılmamalıdır. Bireysel ya da tek taraflı vetolar ya da siyasi ablukalar önlenmelidir. Hiç şüphe yok ki Türkiye, jeopolitik açıdan daha güçlü bir Birliğin en önemli aktörlerinden biridir."

AB'NİN ADİL OLMAYAN MUAMELESİ VE STRATEJİK VİZYON EKSİKLİĞİ SİNİR BOZUCU HALE GELDİ

AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, "AB'nin adil olmayan muamelesi ve stratejik vizyon eksikliği sinir bozucu hale geldi. Konseyin 2019 yılında Türkiye'ye karşı aldığı tedbirler, Türkiye'nin katılım süreci açısından siyasi bir blokaj olmaya devam ediyor." diye konuştu.

"BU ADADA İKİ DEVLET BULUNMALI"

Kıbrıs Rum tarafının 2004'te Ada'da çözümü sürekli olarak engellediğini vurgulayan Hulusi Akar, "2017 yılında Crans-Montana'da masadan kalkarak aynı şeyi bir kez daha yaptığını sizlere anımsatmak isterim. Ada'da iki halk olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu adada iki devlet bulunmalı ve ilgili çözüm ancak egemenlik, eşitlik ve eşit uluslararası statü ilkelerine dayanmalıdır." diye konuştu.

YUNAN PARLAMENRTERLERE YANIT

Hulusi Akar, konuşmasında son olarak Yunan parlamenterlerin açıklamalarına tepki gösterdi. Akar "Yunanlı meslektaşlarımızın asılsız iddialarına yanıt olarak, Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te Yunan cuntasının etnik temizlik ve katliamını durdurmak için gerçekleştirilmiştir. Bugün Ada'daki Türk kuvvetleri 1974'ten bu yana barış ve istikrarın tek unsurudur." ifadelerini kullandı