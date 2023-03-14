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Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi. Hülya Avşar bakalım ne diyecek?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu gözlerden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da anne ve babasından dolayı sık sık gündem oluyor. Zehra Çilingiroğlu son olarak sevgilisi Mürsel Kaya ile gecelerde görüntülendi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:35
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Hülya Avşar bakalım ne diyecek? Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi. Hülya Avşar bakalım ne diyecek?
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu magazin basınında dikkat çeken bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan genç isim gecelerde yakalandı.

Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya'ya kaptırmıştı. 25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu İstanbul gecelerinde sevgilisi ile görüntülendi.

Daha önce de sevgilisi ile gecelerde görüntülenen Zehra Çilingiroğlu bu sefer gazetecilerin evlilik sorularından kaçamadı.

Sabah'ın haberine göre; Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Mürsel Kaya evlilik sorularını yanıtsız bırakmadı. Zehra Çilingiroğlu'nun utangaç halleri dikkat çekerken sevgilisi ise gazetecilerin evlilik sorularına "İnşallah" yanıtını verdi.

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