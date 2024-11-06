Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi gözünü kararttı! Köşesinden Devlet Bahçeli'ye ayar verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı için "Devlette devamlılık siyasette istikrar Türkiye Yüzyıl’ının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir” ifadelerini kullandı.

Kulislerde Erdoğan’ı seçtirmek için yol arandığı iddialarının dolaştığını dile getiren Bahçeli, “Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?” diye konuştu.

"MECLİS’TE SEÇİM KARARI ALINMASI YETERLİ OLUYOR"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü yazısında, Bahçeli’nin açıklamaları sonrası "Erdoğan bu öneriye ne diyecek?" diye sordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı hamlelerle siyasi denklemi değiştiren bir lider olduğunu belirten Selvi, 3 Kasım seçimlerine gidilmesi ve Başkanlık sistemine geçilmesini örnek gösterdi.

“Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi önerisini getirdi” diyen Selvi, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için güvencedir ve bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir” dedi. Erdoğan’ın üçüncü kez seçilmesi için anayasa değişikliğine gerek yok. Meclis’te seçim kararı alınması yeterli oluyor. Ama bakalım Erdoğan bu öneriye ne diyecek?” ifadelerini kullandı.