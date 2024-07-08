Husumetli olduğu eniştesini tabancayla ağır yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Husumetli olduğu eniştesini tabancayla ağır yaraladı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Doğukan B., isimli şahıs, husumetli olduğu eniştesi Onur A.’yı emlakçıda çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, eniştesi Onur A., hastaneye kaldırıldı.

Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen Onur A. ile kayınbiraderi Doğukan B. emlakçı dükkanında karşı karşıya geldi.

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Burada çıkan tartışma sonrası Doğukan B., belinden çıkardığı silahla eniştesi Onur A.’ya tek el ateş edip, olay yerinden kaçtı. Onur A. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Onur A. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler, kaçan Doğukan B.’yi yakalamak için inceleme başlattı.

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