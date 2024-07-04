Husumetlisini cadde ortasında tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Husumetlisini cadde ortasında tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi Emirhan D.'yi (27) tabanca ile vurarak yaralayan Selim U. (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim U., cadde üzerinde karşılaştığı eski husumetlisi Emirhan D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine Selim U., belinden çıkardığı tabanca ile Emirhan D.'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emirhan D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde panik ve korkuya kapılan vatandaşlar sağa sola kaçıştı. Selim U. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada Selim U.'nun üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, 2 şarjör ve 1 bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim U., ‘silahla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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