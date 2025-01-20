Huzurevi kundaklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İHA
Huzurevi kundaklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sırbistan'da bir huzurevinin kundaklanması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Sırbistan'da bir huzurevinin kundaklanması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Barajevo'da yer alan bir huzurevinde yerel saatle 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Acil Durumlar İdaresi Başkanı Luka Causevic yaptığı açıklamada, 30 kişinin bulunduğu huzurevinde çıkan yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğünü söyledi. Causevic, yangında yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve bir kadının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, yangını huzurevinde yaşayan bir kişinin kasıtlı olarak çıkardığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

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