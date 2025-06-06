Huzurevlerine Kurban Bayramı ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Kurban Bayramı dolayısıyla İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu ile Manisa Huzurevi Vakfı Özel Huzurevi’nde kalan vatandaşları ziyaret etti. Aydın ve Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in selamlarını ileterek, büyüklerin ellerini öpüp bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinleri, unutulmadıklarını hissettiren Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Ulaş Aydın, “Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onların daha konforlu, daha huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Artan yaşlı nüfusla birlikte bu tür hizmet alanlarına olan ihtiyaç da artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz, daha modern ve daha kapsamlı huzurevlerini hayata geçirerek bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap verebilmek” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında belediyeye ait huzurevinde görev yapan personeli de unutmayan Ulaş Aydın, onların da bayramını kutlayarak emekleri için teşekkür etti.