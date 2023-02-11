Hyundai i20’nin ocak ayı fiyatı belli oldu

Otomotiv sektörüne yeni yılla beraber zamlar yağdı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Hyundai i20’nin 2023 fiyatları duyuruldu.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLERİ

Hyundai i20; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 MPI motor, 100 PS güç ve 134 Nm tork üretebiliyor ve hem manuel hem de otomatik şanzıman opsiyonlarına sahip. Öte yandan şehir içi 8,5 litre ve şehir dışı 6,7 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 T-GDI. 100 PS güç ve 172 Nm tork üretebilen motor, DCT şanzımanla geliyor. Aynı zamanda fabrika verilerine göre şehir içi 8,2 litre ve şehir dışı 6,3 litre yakıt tüketiyor.

Hyundai i20’de 4 farklı donanım paketi mevcut. Jump, Style, Style Plus ve Elite paketleriyle karşımıza çıkan otomobil, paketlere göre Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA) ve Uzun Far Asistanı (HBA) 8 inç boyutunda bir multimedya ekranı ve 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli gibi birçok donanımı sürücülere sunuyor.