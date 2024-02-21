İ L A N D I R T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN:
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/565 Esas09/02/2024
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen AYNİMAH HURİYE BAŞLEVENT (T.C.:19148291690) hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. GAİPTC KİMLİK NO : 19148291690
ADI SOYADI : AYNİMAH HURİYE BAŞLEVENT
BABA ADI : AYHAN
ANA ADI : NURŞEN
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1967
DOĞUM YERİ : SENİRKENT
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|BASIN NO: ILN01987815