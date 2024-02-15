İ L A N MENEMEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO: 2023/22

Davacı , İFFET USLU ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu İzmir ili, Menemen ilçesi, Hasanlar köyü, 102 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın 30.900 m²'lik bölümünün 4721 sayılı TMK'nın 713. Maddesi ile 3402 sayılı yasanın 14 ve 17. Maddeleri gereğince davacı İffet Uslu adına tescili talep edilmiş olduğundan, bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescil davasına itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize ait yukarıda numarası yazılı dosyaya müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.