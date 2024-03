İ L A N T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2020/153 Esas

KARAR NO : 2022/202

Mahkememizde açılan Vasiyetnamenin açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mirasçı AYŞE GERNER(T.C:659*****644)'in yurtdışı adresine yapılan tebligatların iade edildiği ve kararın ilanen tebliğine karar verildiği anlaşıldığından,

DavanınKABULÜ ile, 1-TMK.nun 596. maddesi uyarınca Aksaray İli, Merkez İlçesi, Gözlükuyu Mah/köy, Cilt No: 99, Hane No:20'de nüfusa kayıtlı, Lutfiye ve Mustafa'dan olma1939d.luHasan Uğurlu'nun 17/01/2020 tarihinde vefatı sonucu Aksaray 3. Noterliğinin 20/05/1999 tarih ve 4128 yevmiye nolu VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,2-TMK.nun 596. maddesi uyarınca Aksaray İli, Merkez İlçesi, Gözlükuyu Mah/köy, Cilt No: 99, Hane No:20'de nüfusa kayıtlı, Lutfiye ve Mustafa'dan olma 1939d.lu Hasan Uğurlu'nun 17/01/2020 tarihinde vefatı sonucu Aksaray 3.Noterliğinin 26/04/2002 tarih ve 2879 yevmiye nolu VASİYETTEN RUCÜ AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,Dair, mirasçılarınyokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, kararın istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği teblig yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/03/2024