İ L A N T.C. ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2020/422 Esas 26/02/2024

Konu : Gaiplik ilanı

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından mahkememizde açılan Gaiplik kararı verilmesi istemli davada;

Antalya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/1080 Esas ve 2007/1438 Karar sayılı dosyasının 07/03/2007 tarihli duruşmasında Antalya Defterdarı Kızılsaray Mahallesi 3430 ada 7 parsel numaralı taşınmazın hissedarlarından olan Osman kızı Emine'ye kayyım olarak atandığı, taşınmazın hissedarlarından olan Osman kızı Emine'nin gaipliğine ve söz konusu taşınmazın satışından elde edilen paranın hazineye aktarılması istenmekle; kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurması, aksi halde Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresi içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının Devlete geçeceği ihtaren ve TMK 32 Md. Gereğince 1. Kez ilanen tebliğ olunur.26/02/2024