İ L A N T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 / 00:01



ESAS SAYISI : 2022/823 Esas

Davalı - Şevki Karagülle Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı Şevki Karagülle arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;Davalı Şevki Karagülle yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Bilirkişi Raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.