İ L A N T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024 / 00:01



Sayı : 2024/33 Esas30/01/2024

İ L A N

Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açtığı davada, Manisa ili, Merkez ilçesi, Umumi Mahalleler Mahallesi, 2826 ada 14 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Arif oğlu Recep, Ali oğlu Tosun, Mehmet oğlu Ahmet isimli şahısların TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Manisa 3.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/138 Esas, 2013/444 Karar sayılı kararı, Manisa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2012/778 Esas, 2013/885Karar sayılı kararı ile temsil ve yönetim kayyımı atandığını, TR98 0021 1000 0005 6111 9000 97IBAN numaralı hesapta değerlendirilen meblağın Hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Arif oğlu Recep, Ali oğlu Tosun, Mehmet oğlu Ahmet ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği taktirde bu şahsın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur. 30/01/2024