İ L A N T.C. NAZIMİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/85 Esas
İlgili Latif Laçin tarafından mahkememizde açılan ve devam eden Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği yazılı SİBEL LAÇİN'in uzun yıllardan beridir kayıp olduğu, o tarihten bugüne kadar kendisinden haber alınamadığı, TMK'nun 32/2 maddesi gereğince uzun yıllardan beri kayıp olan, kendisinden haber alınamayan SİBEL LAÇİN hakkında bilgisi olanların, kendisini görenlerin ve haberi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Nazımiye Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/85 Esas sayılı esasına müracaat etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/02/2024
GAİP
T.C. KİMLİK NO : 51865680098
ADI SOYADI : SİBEL LAÇİN
BABA ADI : LATİF
ANA ADI : SEVİM
DOĞUM TARİHİ : 22/12/1968
DOĞUM YERİ : ADAPAZARI
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|BASIN NO: ILN01988522