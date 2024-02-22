İ L A N T.C. NAZIMİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : 2023/85 Esas

İlgili Latif Laçin tarafından mahkememizde açılan ve devam eden Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği yazılı SİBEL LAÇİN'in uzun yıllardan beridir kayıp olduğu, o tarihten bugüne kadar kendisinden haber alınamadığı, TMK'nun 32/2 maddesi gereğince uzun yıllardan beri kayıp olan, kendisinden haber alınamayan SİBEL LAÇİN hakkında bilgisi olanların, kendisini görenlerin ve haberi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Nazımiye Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/85 Esas sayılı esasına müracaat etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/02/2024

GAİP

T.C. KİMLİK NO : 51865680098

ADI SOYADI : SİBEL LAÇİN

BABA ADI : LATİF

ANA ADI : SEVİM

DOĞUM TARİHİ : 22/12/1968

DOĞUM YERİ : ADAPAZARI