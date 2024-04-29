IBAN'a bak cezanı hesapla

Devletten vergi kaçırmak için IBAN yoluyla tahsilat yapanlara yönelik özel bir ceza rakamı belirlendiğine ilişkin iddialara konuyla ilgili bazı uzmanlar açıklama getirdi.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, NTV’ye yaptığı açıklamada, IBAN cezalarının belli olduğuna dair yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Cezaların henüz netleşmediğini ifade eden Tolu, Vergi Usul Kanunu'ndaki ceza oranlarından yola çıkarak tahsinlerin yapıldığını fakat ceza rakamlarının net olarak belli olmadığını söyledi.

Henüz IBAN incelemeleri için bir kriter belirlenmediğini ifade eden Tolu, kriterlerin belirlenmesinin ardından incelemeler gerçekleştirilerek vergi kaybına sebep olanlara VUK’da tespit edilen cezalar kesilecek. Özel usulsüzlük cezası bunlardan sadece birisi. İBAN ile tahsilat yapıp fatura veya fiş düzenlemeyen kişilere her bir fatura ve fiş için 3 bin 400 TL’den az olmamak kaydıyla fatura veya fişe yazılması gereken tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Maliye’nin denetimi sadece IBAN yoluyla vergi kaçıranlara yönelik değil, IBAN hesaplarını başkalarına kiralayanlar, IBAN hesaplarını tanıdıklarına kullandıran kişiler de belirlenmeye başladı. Hatta, IBAN hesaplarını kiraya veren kişiler, kiraladıkları işletmeleri ve kişileri de ihbar etmeye başladı. Vergi cezasından kurtulmak için, IBAN hesabını kiraya verdiği halde, bilgisi olmadığını öne sürerek, kiraladığı kişileri ve işletmeleri ihbar edenler çoğunlukta. Maliye, IBAN üzerinden faturasız tahsilat yapan kişilere KDV ve ağır vergi cezası uygulamaya başladı.

MALİYE, IBAN ÇALIŞMASINA NASIL KARAR VERDİ?



Maliye gerçekleştirdiği yaygın ve yoğun denetimlerde mal ve hizmet satış bedellerinin kredi kartlarından daha çok yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiğini, IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler için bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğunu, bazı IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığını belirledi. Maliye, IBAN hesaplarına yoğunlaşarak, milyarlarca TL’yi bulduğu öğrenilen vergi kayıp ve kaçağını tespit etmeye çalışıyor.

HANGİ SEKTÖRLERDE IBAN’LA TAHSİLAT DAHA ÇOK YAPILIYOR?



IBAN yoluyla tahsilatı yapan sektörlerin başında mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, gazino-bar-pavyon gibi gece eğlence merkezleri, lüks restaurantlar, güzellik ve saç ekim merkezleri, spor salonları, altın-pırlanta ve diğer değerli taş satışı yapanlar, astrolog, falcı, doktor, avukat, diyetisyen, mimar vb.’ler yapıyor!

ALICILAR VERGİ ÖDEMESİNDEN KAÇINILMAK İÇİN İBAN’A YÖNLENDİRİLİYOR

İşletmeler, bankalara kredi kartı komisyon ücreti ödememek veya satışları ve satış sonrası kazançlarını kayıt dışı bırakmak ve vergi ödemesinden kaçınmak için IBAN ile ücret alma yoluna başvuruyor, müşterilerini IBAN hesaplarına yönlendiriyor. Yalnız bunların gözardı ettikleri veya bilmedikleri bir konu var: Bankalar yaptıkları işlemleri Maliye ye gönderiyor. Bankacılık sistemindeki para hareketlerinin Maliye’nin bilgisi dışında olması imkansız.

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYIP IBAN’INA PARA YATANLAR DA SORUMLU



Maliye, vergi mükellefi olmadığı halde mal ve hizmet satışı yapıp bedellerini IBAN yöntemiyle tahsil edenleri de belirledi. Maliye, bu kişileri çağırarak durumu anlatmalarını isteyecek.

IBAN’LA TAHSİLAT YAPAN İŞLETMELERE NASIL BİR CEZA VERİLECEK?



IBAN’la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen ya da mükellefiyet açtırmadan bu işleri gerçekleştirenlere, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.