'Iban'larını kiralayanlara kritik uyarı

Kaynak: AA
'Iban'larını kiralayanlara kritik uyarı
Ticaret Bakanlığı IBAN kiralama ilanlarına karşı önemli bir uyarı geldi. O uyarıda "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre suç teşkil ediyor" denildi.

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralama ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, bin banka hesabının maddi menfaat karşılığı başka kişilere kullandırılmasının Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanuna göre suç teşkil ettiği belirtildi.

Dolandırıcıların, çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşarak vatandaşların banka hesaplararının kiralanmasına ya da kullandırılmasına yönelik yüksek kazançlar elde edebileceği yönündeki ilanlara dikkat çeken Ticaret Bakanlığı vatandaşların bu tuzağa düşmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında dolandırıcıların belirledikleri kişileri çeşitli vaatlerle ulaşmaya çalıştıkları ifade edildi. Bu kişiler gelir kaynağı kısıtlı, yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği belirtildi.

CAZİP TEKLİFLERE KARŞI 'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada son dönemde popüler bir dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan IBAN kiralama yönteminin ortaya çıktığı belirtildi. Bakanlık, kiralama ilanları konusunda da benzer hassasiyetin gösterilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Ticaret Bakanlığı, bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçunu oluşturduğu belirtildi.Bunun da bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalınabileceği açıklandı.

İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Hesapta gerçekleşen işlemlerle ilgili sorumluluğun doğrudan hesap sahibine ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada ödeme dahil her türlü hesap işleminin kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.

İlgili Haberler
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti
Son Haberler
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın Gündem
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor Dünya
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Dünya
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar Gündem
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti Ekonomi
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu Yerel Haberler
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu
Otomobil devrildi: 1 ölü Yerel Haberler
Otomobil devrildi: 1 ölü