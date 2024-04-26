'Iban'larını kiralayanlara kritik uyarı

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralama ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, bin banka hesabının maddi menfaat karşılığı başka kişilere kullandırılmasının Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanuna göre suç teşkil ettiği belirtildi.

Dolandırıcıların, çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşarak vatandaşların banka hesaplararının kiralanmasına ya da kullandırılmasına yönelik yüksek kazançlar elde edebileceği yönündeki ilanlara dikkat çeken Ticaret Bakanlığı vatandaşların bu tuzağa düşmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında dolandırıcıların belirledikleri kişileri çeşitli vaatlerle ulaşmaya çalıştıkları ifade edildi. Bu kişiler gelir kaynağı kısıtlı, yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği belirtildi.

CAZİP TEKLİFLERE KARŞI 'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada son dönemde popüler bir dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan IBAN kiralama yönteminin ortaya çıktığı belirtildi. Bakanlık, kiralama ilanları konusunda da benzer hassasiyetin gösterilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Ticaret Bakanlığı, bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçunu oluşturduğu belirtildi.Bunun da bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalınabileceği açıklandı.

İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Hesapta gerçekleşen işlemlerle ilgili sorumluluğun doğrudan hesap sahibine ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada ödeme dahil her türlü hesap işleminin kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.