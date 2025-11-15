İBB’ye yönelik soruşturmadan 237 gün sonra beklenen iddianame ise geçtiğimiz günlerde yayımlandı. İddianamede, Silivri’de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 bin yılı aşkın hapis cezası talep ediyor. İddianameye göre İmamoğlu’nun lideri olduğu belirtilen suç örgütünde 6 yönetici ve 92 yöneltiliyor.

İDDİANAME AKP'LİLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

İktidara yakın medyalarda iddianame ise tartışılıyor. Dün TGRT Haber’de Fuat Uğur’un sunduğu bir programda İBB iddianamesi AKP'lileri birbirine düşürdü.

AKP Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı ve avukat Yaşar Baş ile AKP’li eski vekil Şamil Tayyar arasında iddianameye dair ‘zeka sorunu’ polemiği yaşandı.

“Bu iddianameyi beğenmeyenlerde niyet sorunu yoksa zeka sorunu vardır” diyen Yaşar Baş’a Şamil Tayyar, “Bu tarzla biz bu iddianameyi konuşamayız. Bunun İstinafı ve Yargıtay’ı var. Yaşar hoca şimdiden ‘örgüt’ kararını verdi. Siyasetçi bunu konuşur ama bir hukukçu böyle kesin bir üslup ile konuşamaz. Biz farklı düşünceyi zeka sorunu olarak getirirsek bu doğru yaklaşım değildir. Benim 1-2 eleştirim var ama farklı düşünceye zeka sorunu denilemez” tepkisini gösterdi.