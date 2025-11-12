İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yaklaşık 237 gün süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame tamamlandı. 3 bin 739 sayfalık iddianamede ise çeşitli suç iddiaları bulunuyor.

2007 yılında Uzman İnşaat, Keleşoğlu İnşaat, Kameroğlu İnşaat, Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Zirve İnşaat ortaklığında Bakırköy'deki Capacity AVM'de iddianamede yer aldı. Müşteki ifadeleri ve telefon kayıtlarındaki ifadeler dikkat çekti.

Yerel seçimlerin ardından Bakırköy Belediye Başkanına "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan AVM ortaklarına, örgüt üyesi olduğu iddia edilen şüpheli Bakırköy Belediyesi Başkanvekili Ali Rıza Akyüz tarafından "Bakırköy'e borcunuz var," denilerek otoparkı birlikte işletme teklifinde bulunulduğu belirtildi. Devam eden görüşmelerde ise Akyüz'ün, ruhsat sorununun çözümü için nakit 3 milyon Amerikan Doları talep ettiği ifade edildi. AVM ortaklarının bu talebi reddetmesinin ardından, şüpheliler Ali Rıza Akyüz ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Ertan Yıldız'ın da katıldığı bir görüşmede, rüşvet miktarının 5 milyon Amerikan Doları'na yükseltildiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasındaki deliller ve tanık ifadelerinde İmamoğlu ile ilgili somut bir veri ise görülmedi. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu bazı şüphelilerin, AVM ortaklarından otopark işletme ruhsatı karşılığında önce 3 milyon dolar ardından ise 5 milyon dolar rüşvet talep etmesi suçlamada yöneltildi.

"HER NE KADAR ŞAHİT OLMASAM DA GÖRMÜŞ OLDUĞUM"

İddianamede yer alan müşteki(şikayetçi) Gül İnşaatın kurucusu Mehmet Gül’ün oğlu Çetin Gül ifadesinde “Her ne kadar şahit olmasam da görmüş olduğum düzen bu paranın Ekrem İMAMOĞLU tarafından talimatlandırılarak istendiğini düşünmekteyim. (…)” sözleri yer aldı.

Soruşturma içerisinde Fatih Keleş’in oğlu ve Keleşoğlu İnşaatın sahibi Mustafa Keleş ile avukat Süleyman Atik arasındaki telefon görüşmesi olduğu iddia edilen konuşmaya yer verildi. Konuşmada konunun İmamoğlu’nda olmadığı belirtildi.

İşte o görüşmede yer alan kısım:

A-MUSTAFA KELEŞ: sen ekremle görüştür beni ekrem başkanla

B- SÜLEYMAN KELEŞ: abi konu onda değil ... hani benim bugün senden bir iki saat içinde cevap almam lazım