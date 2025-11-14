İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye yöneticisinin tutuklu bulunduğu ve 237 gündür beklenen İBB iddianamesi, mantık hatalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Şule Aydın’ın youtube kanalı olan OnlarTV’de skandal bilgiler verildi.

Programda “Bugün size soruşturmada ilk kez kabul edilen bir hatayı duyuracağım” diyen Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Varlık Fonu’nda Genel Müdür Danışmanı olan Ahmet Ağırman’ın İBB soruşturmasında şüpheli olduğunu hatırlattı ve bunun abesliğini şöyle anlattı:

SORULMAYAN İHALEDEN ŞÜPHELİ OLMUŞ

“Ağırman’a ulaştım. ‘Bu dosyada nasıl şüpheli oldunuz?’ diye sordum. Bana içtenlikle şunları söyledi:

‘Bir hata var. Beni İBB ihaleleriyle ilgili İstanbul Emniyet’ten Mali Şube’den ifadeye çağırdılar. 2024 yılının ihalelerine dair sorular sordular. Ben 2019’da İBB’den ayrıldım deyince bana ‘pardon’ dediler. Fakat bana hiç sorulmayan bir ihale bu kez iddianamede karşıma çıktı ve ben de birden sanık oluvermişim”.