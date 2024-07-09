İBB Meclisi’nde “Azmanbüs” tartışması çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin temmuz ayı toplantılarının ilk oturumu, Saraçhane'deki belediye yerleşkesinde gerçekleştirildi. Gündemin odak noktası, Adalar ilçesindeki toplu taşıma araçları oldu.

Yerel halk tarafından bölgenin dokusuna uygun olmadığı gerekçesiyle "Azmanbüs" lakabı takılan ve resmi adı "Adabüs" olan ulaşım araçları, tartışmaların merkezine oturdu. AK Parti Sultangazi Meclis Üyesi Cemil Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, bu konuda bir soru önergesi sundu. Keskin, Adalar'da yaşayanların isteklerinin göz ardı edilerek motorlu taşıtların kullanımına başlandığını belirtti ve ulaşım ücretlerinin diğer ilçelere kıyasla yüksek olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, "Azmanbüs" olarak adlandırılan minibüslerin trafik sorununa bir çözüm olup olmadığını sorguladı ve Adalar'da 65 yaş üstü vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler için uygulanan indirimlerin yanı sıra, araç değişimlerinde kent içi aktarma indirimlerinin geçerli olup olmadığını sordu.

AKPOLAT: ADANIN DOKUSUNA UYGUN ARACA BAKANLIKTAN MÜSAADE ÇIKSIN, İLK BEN İMZA ATARIM

Toplantıda olan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, faytonların Meclis’te alınan oy birliği kararla kaldırıldığı süreci hatırlatarak “75-80 bine varan 5 aylık nüfusumuz var ve korkunç bir ulaşım sorunumuz var. Bu araçların tescillenmeme sorunu, UKOME’nin ve ilgili bakanlığın tescil şartı sorunudur. Adanın dokusuna uygun aracın ilgili bakanlık tarafından onaylandığında bugün mevcut çalışan minibüslerimizin İstanbul’un herhangi bir yerinde tekrar kullanılacağı aşikar. Minibüs, görüntü olarak yakışmıyor Adalar’a ama yaşanan bir kaos var. Bu kaosu da çözmek, her ilçede olduğu gibi büyükşehir belediyesinin görevi. Büyükşehir belediye başkanımızla bu konuda çok sık toplantılar yaptık. Adanın dokusuna uygun aracın tasarlanıp ilgili bakanlık tarafından müsaade çıksın, belediye başkanı olarak ilk başta ben imza atarım” diye konuştu.

ÖZCAN: TESCİLİ VERENLER İLGİLİ BAKANLIK GÖREVLİLERİ

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan da şunları söyledi:

“Faytonlar kaldırıldıktan sonra ortada boşluk vardı. Toplu ulaşım görevini de büyükşehir, İETT yapmak durumunda, kanuni olarak verilmiş bu görevi yerine getirmek durumunda. Adabüs olarak araçlar UKOME’den her yıl uzatma alarak ve birer yıllık sürelerle oradaki toplu ulaşımı gerçekleştiriyordu. En son yapılan UKOME toplantısında İETT’nin uzatma talebi kabul edilmedi. Adalıların benimsediği Adabüs’lerin hizmet verememesinin sebebi, UKOME’de bu araçların tescillerinin uzatılamaması. Adalar’da faytonları kaldıran da İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, ilgili bakanlık. Tescili verenler de ilgili bakanlık görevlileri, UKOME’de de onların çoğunlukları var. Oradaki durum budur.”

Konuşmaların ardından önergenin başkanlık makamına sunulması oy birliğiyle kabul edildi.