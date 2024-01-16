İBB’ye yeni kumpas. Kurum'a dert yanan kadının derdi sahte çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
İBB’ye yeni kumpas. Kurum'a dert yanan kadının derdi sahte çıktı
Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş, AKP’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat, Kurum’a, ‘Beykoz'da arsam yıkıldı, 5 yıldan beri kentsel dönüşüme girecekti. Kurtarın bizi.’ ifadesini kullanmıştı. Beykoz’da İBB’nin dönüşüm alanında yıkılan bina olmadığı ortaya çıktı.

AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında karalama kampanyası yürütmeye son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, çekim ekibiyle çalışır durumdaki otobüsü bozukmuş gibi göstermek için reklam filmi çekildiği anlaşılmıştı. İBB’ye yönelik kumpaslara bir yenisi daha eklendi.

281538.webp

İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile bir vatandaşın diyaloğu gündem olmuştu. Vatandaş, Kurum’a, “Beykoz'da arsam yıkıldı, 5 yıldan beri kentsel dönüşüme girecekti. Kurtarın bizi.” İfadelerini kullanmıştı. Beykoz’da İBB tarafından yıkılan bina olmadığı ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2024-01-16-105403.png

İBB’nin Beykoz’da sadece Çubuklu Mahallesi’ni kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ettiği belirtildi. Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yıkılan bina olmadığını ifade etti. Kolcu, "Proje sonuçlanırsa vatandaşın lehine olacak bu. Bunun bitmesini dört gözle bekliyoruz. Burada tapusu olupta evi yıkılan yer yok. Şu an yıkılan bir ev yok" dedi.

87f4e76b-dc85-4b0c-941a-89592281a370.webp

donususum-yalani-da-ellerinde-patladi.jpg

İlgili Haberler
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet
Son Haberler
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti Spor
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet Ekonomi
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün Gündem
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi Dünya
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu? Ekonomi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor Spor
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi Gündem
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi