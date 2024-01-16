İBB’ye yeni kumpas. Kurum'a dert yanan kadının derdi sahte çıktı

AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında karalama kampanyası yürütmeye son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, çekim ekibiyle çalışır durumdaki otobüsü bozukmuş gibi göstermek için reklam filmi çekildiği anlaşılmıştı. İBB’ye yönelik kumpaslara bir yenisi daha eklendi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile bir vatandaşın diyaloğu gündem olmuştu. Vatandaş, Kurum’a, “Beykoz'da arsam yıkıldı, 5 yıldan beri kentsel dönüşüme girecekti. Kurtarın bizi.” İfadelerini kullanmıştı. Beykoz’da İBB tarafından yıkılan bina olmadığı ortaya çıktı.

İBB’nin Beykoz’da sadece Çubuklu Mahallesi’ni kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ettiği belirtildi. Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yıkılan bina olmadığını ifade etti. Kolcu, "Proje sonuçlanırsa vatandaşın lehine olacak bu. Bunun bitmesini dört gözle bekliyoruz. Burada tapusu olupta evi yıkılan yer yok. Şu an yıkılan bir ev yok" dedi.